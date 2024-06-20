Подведены итоги конкурсов в рамках проекта «Добрые новости».

Подведены итоги конкурсов в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости».

На этой неделе (18.06.2024) состоялись заседания конкурсных комиссий:

конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»;

конкурса юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева;

конкурса социальных плакатов.

Всего было рассмотрено 756 уникальных заявок из разных регионов Российской Федерации! Члены конкурсных комиссий, каждый в своей номинации, отбирали шорт лист, а далее представляли лучшие работы на рассмотрение всем членам конкурсных комиссий. Путем открытого голосования и обсуждения были выбраны лучшие из лучших! Всего победителями трех конкурсов в разных номинациях стали 65 человек и организаций.

Итоги конкурсов с торжественным награждением победителей будут озвучены на XIII Форуме социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости» 28 июня 2024 года.

Место: г.о. Самара, ул. Физкультурная, 116 (ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Грация»).

Начало мероприятия в 15.00

СПРАВКА:

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется Самарским областным отделением Союза журналистов России, отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Консалтинговой группы «Старая Площадь».

Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны.

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