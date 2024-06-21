Заседание общественной комиссии по вопросам культуры при комитете Самарской Губернской Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова приняла участие в заседании общественной комиссии по вопросам культуры при комитете Самарской Губернской Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.



Также в заседании приняли участие депутаты, общественные деятели, представители профильных министерств, органов МСУ, специалисты РАО и ВОИС. Обсуждались вопросы использования музыкальных произведений, являющихся объектом авторских прав, физкультурно-спортивными организациями и учреждениями культуры.

Депутат Государственной Думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Евсеевич Хинштейн подготовил и внес законопроект, позволяющий бесплатно транслировать и исполнять военные песни в День Победы и в другие памятные даты. По словам Александра Евсеевича, при поддержке этой инициативы «людям будет гарантирован доступ к песням, стихам, плакатам, картинам, без которых мы просто уже не мыслим себе праздников и торжеств».

Тема льготирования авторских отчислений для госучреждений, организующих мероприятия спортивной, патриотической, социокультурной направленности в наше время актуальна, как никогда. Собравшиеся отметили, что без музыки сейчас не обходится ни одно общественно-значимое мероприятие, но плата за использование фонограмм непомерно высокая — 1% от бюджета всего мероприятия. Авторские отчисления могут составлять от сотен тысяч до миллионов рублей. А штрафы за незаконное использование и того больше. Буквально каждый участник заседания рассказал о своем непростом опыте взаимодействия с РАО и ВОИС.

По словам представителей минспорта в регионе ежегодно проводится свыше тысячи спортивных мероприятий и на многих звучит музыка, а в таких видах спорта, как, например, художественная гимнастика, аэробика, фигурное катание, синхронное плавание, музыкальное сопровождение обязательно. Авторские отчисления сильно бьют по бюджету. То же самое и с общественно-значимыми мероприятиями культурной и патриотической направленности.

Участники заседания не просто обозначили проблему, а собрали мнения и предложения, которые могут быть учтены на федеральном уровне.

По итогам проведения общественной комиссии будет подготовлено обращение от имени комитета Самарской Губернской Думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризма на имя авторов нового законопроекта с предложениями по его доработке, предоставив субъектам РФ право на региональном уровне расширять случаи свободного использования музыкальных произведений (праздники, памятные даты, иные знаковые события), а также перечень таких произведений.