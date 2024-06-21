В помощь «Солдатскому вестнику»

На этой неделе в Доме журналиста прошло совещание рабочей группы по организации помощи в издании бригадной газеты «Солдатский вестник».

Поводом для встречи послужило письмо гвардии майора Дмитрия Холина в адрес Самарского областного отделения Союза журналистов России с просьбой «оказания профессиональной творческой и технической помощи редактору, издающему газету нашей бригады, в подготовке материалов, которые будет легко восприниматься военнослужащими с учетом их возрастных, социальных и образовательных характеристик».

В рабочей встрече приняли участие: председатель СОО СЖР Ирина Цветкова, первый заместитель председателя СООСЖР Олег Лукьянов, председатель Совета ветеранов СОО СЖР Александр Лаврик, главный редактор «Свежей газеты. Культуры» Ирина Лукьянова, главный редактор «Социальной газеты» Елена Дмитричкова, представитель Молодёжной РеДа!кции Самарской области и др.

На заседании прошло обсуждение вопросов взаимодействия СМИ по созданию контента для газеты. Координатором работ назначен Олег Лукьянов. Оказать помощь в подготовке выпусков «Солдатского вестника» уже выразили «Волжская коммуна», «Комсомольская правда», «Социальная газета», а также городские и районные СМИ Самарской области.

Первые материалы уже начали поступать в редакцию.

Редакционная коллегия газеты отдельной мотострелковой Волжской бригады благодарит коллектив Самарского областного отделения Союза журналистов России и редакцию «Социальной газеты» за информационное содействие.