Выездное заседание Общественного совета Министерства культуры в «Третьяковке в Самаре».

Ирина Цветкова приняла участие в выездном заседании Общественного совета Министерства культуры Самарской области, которое состоялось в «Третьяковке в Самаре».



«Как обычно, наша Самарская губерния впереди всех! Здорово, что Третьяковка вышла за пределы Москвы и у нас есть возможность познакомиться с работами великих художников, не выезжая из Самары. Уверена, что Самарская Третьяковка не раз порадует нас замечательными выставками», — отметила Ирина Цветкова*, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области.

Филиал Третьяковки расположился в отреставрированном здании фабрики-кухни завода имени Масленникова, построенном в 1932 году. Самарский филиал — первый, который открывает Третьяковская галерея, на очереди — Калининград и Владивосток.

Гостей познакомили с деятельностью учреждения и показали общественные пространства: культурно-просветительский центр, кинозал и клуб Третьяковки, представленный библиотекой, магазином. Планируется открытие кафе и ресторана. Создан интерактивный «Музей фабрики-кухни», рассказывающий об истории здания музея и советского общепита. А также посетили экспозицию «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», на которой представлены 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний.

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*Ирина Владимировна Цветкова — председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ, шеф-редактор «Свежей газеты. Культуры».