«Да» и «нет» не говорить

С первых шагов в Школе молодые журналисты постигают науку интервью. Это только со стороны кажется: спрашивай и записывай, что тут сложного? А что спросить? А как спросить, чтобы тебе ответили по существу, а не отмахнулись коротким «да» или «нет»? В интервью, как в детской игре, существуют правила. Правила ведения беседы. Оказывается, это совсем не просто – подойти к директору школы и задать вопросы совсем не по «программе». И только когда попробуешь, начинаешь понимать, какое это непростое дело – интервью!

И судьба, и любовь



Маша Полькина

На протяжении нескольких лет, заходя на школьное крыльцо, мы видим директора, приветствуем громким «здравствуйте» и всегда видим улыбку в ответ. Мы знаем, что за этой улыбкой скрывается любовь к каждому из нас и любовь к своему делу. Но что скрывается за словом «директор»?

Светлана Анатольевна Кручинина – отличник народного просвещения, директор школы, в которой учатся более 1000 ребят. На ней держится вся эта большая семья, весь этот сложный живой механизм под названием «Шестая Ломоносовская».

- Светлана Анатольевна, кем вы мечтали стать в детстве? Неужели директором?

- Лет с 5 мне хотелось стать учителем. У меня мама работала чертёжником и всегда домой приносила календарики, блокнотики, карандаши. Мне очень нравилось в них писать: я посажу кукол, начинаю им что-то объяснять. Мне кажется, я всё время хотела быть учительницей. Сначала пожарным, а потом учительницей. Пожарным многие в детстве хотят быть, потому что очень красивая форма и машина (смеётся). Класса с 4-го я точно знала, что буду работать учителем начальных классов. В старшей школе у меня был замечательный, просто блестящий, учитель немецкого языка Иван Фомич, который попал в плен во время войны и там выучил язык. Мне нравилась и литература, а вот физику я вспоминаю, как страшный сон… Мне даже иногда снится, что я отвечаю на уроке по физике, так я её боялась.

Окончила школу с медалью и подала заявление в наш университет на немецкое отделение, но на следующий день пошла и переложила на филологию. В первую свою школу № 88 на Безымянке я попала случайно, когда писала диплом. Раньше же не было компьютеров, а нужно обязательно в печатном виде. Моя знакомая работала педагогом-организатором хора в 88-й школе (там было 10 хоров, по одному в каждой параллели). Она сказала, что её секретарь мне напечатает. Но мне пришлось сидеть с ней и корректировать текст, потому что девушка оказалась совершенно безграмотная. И пока я там сидела, наверное, приглянулась. А ведь в те годы студентов обязательно отправляли работать в село на 3 года.

— В качестве практикантов?

— Да нет, просто в селе всегда не хватает учителей. Но меня оставили, пригласили в 88-ю школу, где я проработала 24 года, 13 из них – завучем. Всё это время я была учителем литературы и русского языка, что мне очень нравилось. И мне даже больше нравилось вести уроки, будучи завучем, потому что я не могла брать больше одной параллели. И у меня всегда были 2 любимых класса, с этими детьми мы дружим и сейчас. Представляете, у меня есть дети, которым сейчас по 47 лет! Когда я стала директором, поняла, что совершенно нельзя совмещать в себе и учителя, и директора, ведь тогда буду работать плохо. Сколько бы раз ни преподавала «Войну и мир», всё равно накануне нужно тщательно подготовиться.

- А как вы попали в нашу школу? Вас пригласили сразу на должность директора?

- Да. Так сложилась жизнь, что я много лет возглавляла комиссию по медальным работам. Многие из руководителей департамента и министерства меня знали. Когда в 6-й школе умер директор, Ольга Михайловна Шабалова, то школа почти 2 года «сиротствовала». Все устали, потому что накопилось много проблем, которые нельзя решить без директора. Вот меня и пригласили. Сказали, что приглашают последний раз, потому что я пришла в таком возрасте, когда уже директорами не назначают. Нужно от 40 до 45 лет, а мне было чуть больше.

- Если сравнить 88-ю школу с 6-й? Где вам больше нравилось?

- Вы знаете, я 6-ую школу давно люблю, думаю, что судьба так счастливо распорядилась, мне нравится моя работа. Но она совершенно другая. В работе учителя есть свои прелести, потому что имеешь дело с прекрасной литературой, и детей хороших всегда очень много.

- Ну и плохих тоже.

- Мне везло, особо плохих не встречала. Есть дети, которые слабо учатся, но они настолько благодарны!

- А что труднее: работать учителем или директором?

- Ой, это сложный вопрос… И там, и там свои сложности. У учителя есть одна трудность: он как доярка. Как нельзя не подоить корову, ведь она погибнет, так и учитель не может отойти. Всегда, что бы ни случилось, стремишься на работу. А директор может на неделю уйти, и ничего не случится. Но уровень ответственности, конечно, другой. Вроде, всё нормально, а «глаз дёргается». От тебя многие вещи не зависят, а отвечать придётся. Если б я знала все трудности, то категорически бы не пошла. Раньше директор занимался только учёбой, педагогами, детьми. А сейчас бумагами только и успевает… Я считаю, что многое в школе из-за этого меняется в худшую сторону, потому что много времени тратится на бумаги в ущерб работе с детьми.

И ещё одна вещь такая интересная! Родилась я 2-ого числа, училась в 82-й школе, поступила работать в 88-ю, которая потом стала 2-ой гимназией… Всё время эти числа играют — 8 и 2. Думаю, почему же меня в 6-ю школу занесло? Шестёрка в эту закономерность не вписывается. А когда узнала, что школа была 2-ой гимназией, поняла — это судьба!

- Оказавшись на необитаемом острове и имея возможность взять с собой только одну книгу и одного человека, жившего в любую эпоху, что и кого бы вы выбрали?

- Однозначно — «Войну и мир». Лучше Толстого писателя нет, хотя дочь со мной спорит. Но гениальнее его нет! И «Анну Каренину» я бы взяла, но если одну книгу надо выбрать… А человека – мужа, своего родного!