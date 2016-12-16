Новости, Экспозиция

Набраться смелости и начать жить для себя

15 декабря в Доме журналистов состоялось открытие первой персональной выставки члена Союза фотохудожников России, члена Фотообъединения областного Союза журналистов, фотожурналиста Сергея Курочкина.

DSC_9365-1

Отказаться от хорошей (или не очень) работы, сменить городскую квартиру на домик в глухой деревне… У каждого из нас иногда возникает желание всё бросить и уехать. В связи с таким желанием возникло специфическое направление жизни – дауншифтинг (в дословном переводе с английского «смещение вниз»).

DSC_9400-1

Выставка рассказывает историю семьи местных дауншифтеров, которые несколько лет назад оставили жизнь в городской комфортабельной квартире и переехали за 300 км от Самары. Зимой до места жительства героев практически невозможно добраться — дороги заметает. Хлеб привозят раз день, другие продукты и того реже. Поэтому дауншифтеры обзавелись своим небольшим хозяйством и живут по принципу «что посеешь, то и пожнешь».

DSC_9416-1

«Мои давние знакомые, супруги Елена и Виталий, в один момент решили оставить жизнь в квартире с горячей водой, светом, электричеством, хорошую работу, купили дом в глухой деревне и, так сказать, «спустились вниз». Но это движение вниз оказалось движение вверх. Они сейчас счастливее, чем были раньше и вовсе не жалеют о своем решении», — рассказал автор работ.

За серию снимков, рассказывающих об этой семье, Сергей Павлович был удостоен гранта министерства культуры.

DSC_9426-1

Познакомиться с работами может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00.
Выставка продлиться до середины января.
Вход свободный.

Автор фото — Вениамин Крайнов