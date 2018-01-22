Начался прием заявок на фотоконкурс «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»

С 19 января по 12 февраля в Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД 2017» , целью которого является знакомство широкой аудитории с современной Самарой, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства.
Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.
Партнеры: Галерея «Новое Пространство» (Самарская областная универсальная научная библиотека), Самарское областное отделение Союза фотохудожников России, Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара (Кондитерское объединение «Россия») и Национальный парк «Самарская Лука».
Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.
До 12 февраля 2018 г. оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:
- «События»
— «Настроение города»
— «Люди и повседневная жизнь»
— «Природа»
— «Другая реальность»
— «Коммерческая фотография»
— «Спорт»
Победители в каждой номинации награждаются дипломами, медалями и памятными подарками. По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: одна за лучшую пресс фотографию и одна за лучшую художественную фотографию.
В рамках конкурса также будет вручен специальный приз «Город, который любит футбол» от Администрации г.о. Самара.
Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru
Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить в Оргкомитете по телефону:
(846) 332-68-39 – Танзиля Аглиулина,
руководитель пресс-службы СООСЖР,координатор конкурса.