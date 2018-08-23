О возможностях волонтерского движения

22 августа в Доме журналистов прошел очередной совместный круглый стол областного Союза журналистов и редакции газеты «Волжская коммуна». На этот раз говорили о добровольчестве, работе волонтерских организаций и о том, что по силам волонтерам разного возраста.

2018-й объявлен Годом волонтера, и лучшей проверкой возможностей добровольческих организаций стал прошедший в России Чемпионат мира по футболу. По информации врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергея Бурцева, более 2,5 тысяч волонтеров были задействованы в Самаре в дни ЧМ2018. А выбирали их из 15 тысяч претендентов, подавших заявки. И с теми, кто уже попробовал себя в качестве волонтера, и с теми, кто только подавал заявку, работа продолжается. А точек для приложения сил в области много: событийный туризм, социальная сфера, спортивные мероприятия, донорство… У всех региональных министров, как сообщил Бурцев, есть данные волонтеров «по профилю», а в регионе создан Координационный совет развития добровольчества. Принято также решение о создании Ресурсного центра добровольчества, призванного проводить обучение волонтеров, оказывать информационную и иную поддержку НКО.

Директор Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова рассказала, что большой отряд самарских волонтеров традиционно работал этим летом в подшефном Сакском районе Крыма. У наших ребят уже большой опыт работы на инклюзивном пляже, и они с гордостью сообщили, что в этом году им удалось добиться установки на пляже оборудования, позволяющего инвалидам на колясках заходить в море.

- Наших волонтеров уже хорошо знают в Крыму, и они готовы передавать свой опыт местным ребятам, — сказала Санникова.

О работе волонтеров «серебряного возраста» рассказал директор регионального Центра социальных проектов Сергей Андриянов. Они помогают одиноким ветеранам, которым зачастую просто не хватает общения, организовали группы компьютерной грамотности. А координатор группы «Серебряный актив» Ирина Артамонова перечислила мероприятия, где были задействованы волонтеры группы: форум iВолга, футбольный чемпионат, экосубботник на Молодецком кургане… А по сообщению главного специалиста управления организации социального обслуживания Минсоцразвития Михаила Рычагова, помощь «серебряных волонтеров» необходима в пансионатах для престарелых в губернии.

В качестве примера корпоративного добровольчества начальник отдела агентства по реализации молодежной политики Наталья Бондаренко привела инициативу КбшЖД по уборке поляны после Грушинского фестиваля. По ее мнению, у корпоративного волонтерства большие перспективы.

Одним из лучших в стране был признан опыт регионального отделения добровольного поискового спасательного отряда «Лиза Алерт». Как сообщила координатора ДПСО Наталья Проскурина, работа добровольцев осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Работает отряд самостоятельно, без какой бы то ни было поддержки извне. От денег родственников найденных и спасенных людей также отказываются. Опыт добровольцев будет использован в недавно созданном в области Центре поиска пропавших людей. И этому Центру, как надеется, Сергей Бурцев, удастся решить главную проблему отряда «Лиза Алерт» — не всегда и не везде удается достичь взаимопонимания с властями. По словам Бурцева, уже выстраиваются каналы взаимодействия с Минздравом Самарской области, для Центра будут доступны данные системы «Безопасный город», организована информационная поддержка на транспорте.

Кстати, польза встречи за круглым столом проявилась сразу: волонтерские организации предложили отряду «Лиза Алерт» помощь в поиске помещения для организации встречи в Тольятти, информационную поддержку, содействие своих волонтеров-активистов.