В память о товарищах. 30 лет после Афганистана

16 августа в Доме журналиста состоялась пресс-конференция организаторов проекта «ПАМЯТЬ», которому в этом году исполняется пять лет.

С 23 по 26 августа в рамках проекта на гостеприимной Самарской земле – на Мастрюковских озерах – состоится Фестиваль военно-патриотической песни «Память». Его главная цель – возрождение российских военно-патриотических традиций и популяризация их среди молодежи.

В фестивале примут участие тысячи человек, из более, чем 15 регионов России, приедут гости из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и других дружественных стран.

В фестивальной программе: военно-патриотические игры и сдача норм ГТО, турнир по борьбе дзюдо, спортивные состязания по мини-футболу, волейболу и дартсу, реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, полевая кухня, конкурс рисунков и фотографий, концерты с участием известных музыкальных коллективов и авторов-исполнителей на главной сцене «Память» и др.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области и Фонда Президентских грантов.

В фестивале может принять участие любой желающий.

По всем вопросам можно писать на электронную почту организаторов: shuravi@ya.ru, coooiva@yandex.ru

Сайт: http://www.sonko.samregion.ru/sonko/catalog/738 (страница «Контингента»)

http://www.sonko.samregion.ru/sonko/catalog/4056 (страница ОООИВА — «Поволжье»)



О проекте «ПАМЯТЬ»

С 2009 г. на протяжении 10 лет Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент» является одним из организаторов различных военно-патриотических фестивалей и концертов, а также спортивных турниров, как для взрослых, так и для детей разного возраста. Основными, уже ставшими традиционными проектами стали фестивали «Салам Бача» (г.Бузулук) и «Память», собирающие в общем более 5-6 тысяч участников. В течение 2015 г., посвященного 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне, «Контингентом» проведено 6 концертов в рамках проекта «Память» по Самарской области.

СООО инвалидов войны в Афганистане «Поволжье» только за прошлый и этот год проведено более 30 встреч с молодежью военно-патриотической направленности в школах, библиотеках, спортивных клубах и творческих кружках Самарской области.

