Живая душа Валентины Неверовой

В Доме журналиста в преддверии векового юбилея областного Союза журналистов проводится цикл встреч «Легенды самарской журналистики», посвященный коллегам оставившим значительный след в профессии.

Вторая встреча была посвящена Валентине Львовне Неверовой.



И опять в зале был аншлаг. Студенты-журналисты Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета, школьники-старшеклассники и их преподаватели – на встречу пришли те, кому интересна история самарской журналистики и люди, её делавшие.

Валентина Неверова – одно из самых ярких перьев самарской журналистики. Возглавляла идеологический отдел областной молодёжки «Волжский комсомолец» и работала в главной партийной газете «Волжская коммуна», была собкором «Советской России» и писала для «Будней» — самого эпатажного издания Самары 90-х. И — редактор «милицейской» газеты «Право», которую Валентина Неверова старалась сделать главным рупором справедливости. Не случайно областная журналистская премия в её честь названа «Личность в журналистике». Она и была личностью. Тем и привлекала к себе. Её звезда загорелась в середине 70-х, а жизнь трагически оборвалась в пожаре в здании ГУВД Самарской области 10 февраля 1999 года.

Участники встречи посмотрели телефильм медиа-холдинга «Самарские судьбы» о Валентине Неверовой. А затем воспоминаниями о своей коллеге поделились Ирина Иберева, в 70-х работавшая с Валентиной Неверовой в областной комсомольской газете, а ныне — руководитель Школы Молодого Журналиста, и Татьяна Симдянова – сменившая Валентину на посту главного редактора газеты «Право».

Молодых участников встречи интересовало, как и о чём писала Валентина Львовна, как общалась с друзьями и недругами, которых тоже встречалось на её пути немало. Как помогала тем, кто нуждался в поддержке, и какой была мамой. «Человек – душа живая» называется выпущенный уже после трагедии двухтомник её прозы. Живая душа журналиста, гражданина и неординарной личности и была в центре разговора. И само собой вышло, что разговор этот был о профессии, о долге и чести, о смысле журналистского труда.

Яркая, дерзкая, бесшабашная и — надёжная, принципиальная, жёсткая, когда того требовало дело. Она не умела – наполовину. «Любить, так любить, стрелять, так стрелять». Жила – на полном вздохе, любила – как в последний раз, дружила – на всю жизнь. И писала – как дышала, размашисто и наотмашь. Писала – как просила душа, как диктовала совесть. Терпеть не могла подхалимства и угодничества и «резала правду» в глаза, если понимала, что иначе нельзя. Лёгкая и трудная. Для кого-то она была очень неудобным человеком. Кого-то раздражала своим независимым характером. Но и ценили её не только за красивый слог и лёгкое перо, но и за готовность отстаивать собственную точку зрения и права тех, ради кого и бралась за перо. Она позволяла себе роскошь и говорить, и писать, что думала.

Она старалась быть честной. И когда писала театральные рецензии, и многочисленные статьи, репортажи и очерки для областной «молодёжки». И в публицистике, обличающей «мерзости жизни», и когда выдавала свои острые, язвительные политические эссе. Жаль, писать Валентине довелось в доцифровую эпоху, найти и прочитать её репортёрские работы можно лишь в архивах областной библиотеки. Но осталась замечательная книжка «По улицам старой Самары», написанная в соавторстве с заслуженным архитектором РФ Ваганом Каркарьяном и выдержавшая уже два издания. Остались две книжки её прозы, остался сборник стихов.

На прощание самые активные молодые участники разговора получили в подарок несколько её книг и все будущие журналисты – пожелание, чтобы и на их творческом пути были такие достойные ориентиры, каким стала Валентина Неверова. Журналист и Человек.