Журналистский медиафорум

7 октября в Сочи начал свою работу крупнейший в мире Форум современной журналистики «Вся Россия – 2018″.



Форум собрал 1200 участников, среди которых известные журналисты, крупные общественные деятели, представители власти разных уровней.

В мероприятии принимает участие и делегация Самарской области во главе с председателем регионального Союза журналистов Ириной Цветковой.

В программе: многочисленные встречи коллег в разных форматах, обучающие семинары, пресс-конференции, кинопоказы и многое-многое другое.

Всего в рамках форума пройдёт более 100 мероприятий, в том числе образовательный практикум #ИНФОРУМ. Напомним, что пятая встреча в рамках проекта Инфорум прошла в Самаре в конце июля, в котором приняло участие руководители и журналисты областных, городских, районных печатных и электронных СМИ, интернет изданий, блогеры, представители пресс-служб.

Форум «Вся Россия-2018″ продлится до 12 октября.