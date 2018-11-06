Аналитики одной из российских компаний интернет-рекрутмента выяснили, что 29% работников Самарской области не торопятся домой после трудового дня. Чаще всего это относится к представителям творческих профессий таких сфер, как «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» и «Маркетинг».

Свои задержки на службе участники опроса объясняют тем, что не могут оставлять незавершёнными важные дела на следующий день. Каждый третий, трудясь на работе до позднего вечера, рассчитывает на повышение по службе или прибавку к зарплате. 25% опрошенных признались, что дома им нечего делать и скучно, поэтому возвращаться туда не спешат. Еще 10% на работе выжидают, когда закончатся пробки.

Среди тех, кто всегда спешит домой после трудового дня, больше всего специалистов в сфере управления персоналом, бухгалтеров и представителей автомобильного бизнеса.