Скоро — «В главной роли…»

19 марта в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется фотовыставка «В главной роли …», посвященная Году театра в России.

Выставка пройдет в рамках проекта «Вся жизнь — театр». Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и Фотообъединение областного Союза журналистов.

На экспозиции будет представлено около 100 художественных фотографий, сюжеты которых созвучны с темой театра.

Жанры: репортажная, постановочная, стрит-фотография и фотоманипуляция (фотомонтаж).

Авторы работ – члены Фотообъединения областного Союза журналистов: Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Сергей Курочкин, Вениамин Крайнов, Андрей Ларионов, Екатерина Лобанова, Георгий Майоров, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Георгий Фролов, Наталья Шинкевич.

Фотохудожники поставили перед собой задачу – найти аналогию между реальной жизнью и сценической, раскрыть яркость, гротеск, драматичность окружающего мира.

Каждый миг нашей жизни – представление. Неважно где, о чем – все «играет», идет своим ходом, одна постановка сменяется другой. И у «театра жизни» нет антрактов, и время окончания – неизвестно. Благодаря искусству фотографии есть возможность остановиться на том или ином действии этой бесконечной игры.

Приглашаем любителей фотографии и театрального искусства на открытие выставки!

Дата и начало мероприятия: 19 марта, в 18.00

Выставка будет работать с 19 марта по 3 апреля 2019 г.

Вход свободный!

16+

Дополнительная информация:

(846) 332 68 39 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы областного Союза журналистов.