25 мая в Струкровском саду пройдет XXVI фестиваль «Пресса-2019».

25 мая 2019 года в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI Фестиваль журналистики – «Пресса-2019». В этом году Фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания, а также представители школьных СМИ.

Всего будет работать порядка 25 площадок, каждая из которых будет привлекать гостей особенной программой, отражающей главную тему фестиваля — Год театра.

«Жители и гости Самары очень любят и ждут наш уникальный фестиваль. Единственный в своём роде праздник, который дает возможность встретиться читателям, зрителям и журналистам на одной площадке. Мы очень рады, что в фестивале участвуют молодые журналисты, которые делают первые шаги в такой сложной и интересной профессии. В этом году каждая площадка представит творческую программу, посвященную Году театра. Изюминкой фестиваля станет творческое содружество журналистов и артистов самарских театров», — говорит Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России.

Гостей фестиваля «Пресса-2019» ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и театральные викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-автомобилей и многое другое. По аллеям Струковского сада будут гулять театральные мимы, пройдут мастер-классы по аква-гриму, будут организованы театральные фотозоны и творческие мастерские по изготовлению театрального реквизита.

Открытие фестиваля «Пресса-2019» в Струковском саду состоится в 12:00 на главной сцене.

Приглашаем жителей и гостей Самары на фестиваль «Пресса — 2019»!

https://samadm.ru/media/news/19386/