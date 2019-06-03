Круглый стол уполномоченных «Деловой России»

31 мая 2019 года в Доме журналиста состоялся круглый стол на тему «Возможности Уполномоченного по защите прав предпринимателей». Инициировало проведение мероприятия Самарское региональное отделение общественной организации «Деловая Россия».

В работе заседания участвовали уполномоченный по правам предпринимателей г. Москвы Татьяна Минеева, член Генерального Совета «Деловой России» Сергей Романов, член Генерального Совета «Деловой России» — бизнес-посол в республике Узбекистан Михаил Панченков, член Генерального Совета «Деловой России» — бизнес-посол в республике Корея Алексей Захаров, член Генерального Совета «Деловой России» — председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области Евгений Борисов, а также члены Самарского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».

Поприветствовала собравшихся председатель Самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.