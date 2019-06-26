27 июня в Самарском областном художественном музее состоится благотворительный спектакль «Теория облаков».

Вечер организован благотворительным фондом «Источник Веры». Все собранные средства пойдут на создание в Самаре образовательного центра для детей с тяжелыми формами ДЦП.

В настоящее время проблема изоляции этой категории детей от социума стоит очень остро. Лишь единицы имеют возможность посещать общеобразовательные учреждения. Подавляющее большинство – около 200 детей – не включены в систему инклюзивного образования и вынуждены оставаться на домашнем обучении. Это резко ухудшает качество жизни детей и сужает их перспективы.

«Теория облаков» – это театрализованный перформанс. Идея его создания принадлежит самарской поэтессе Людмиле Капитоновой, ее поэзия лежит в основе постановки. Роли исполняют актеры «Уместного театра», а декорации созданы художниками, рисующими светом.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии!



ул. Куйбышева, 92, Самарский областной художественный музей

Начало в 19:00