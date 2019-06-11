Форум современной журналистики «Вся Россия — 2019″ — открыта регистрация участников

С 21 по 27 сентября 2019 года в Сочи состоится Форум современной журналистики «Вся Россия-2019».

В мероприятии примут участие известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны, зарубежные гости. В рамках форума пройдут мастер-классы, пресс-конференции, обучающие семинары и кинопоказы, будет проведен профессиональный творческий конкурс.

Место проведения форума — Сочи, ул. Черноморская, 3, отель «Жемчужина»

Для участия в Форуме необходимо выслать заявку установленного образца по адресу 84956372395@mail.ru

до 05 сентября 2019 г. c пометкой «Заявка на Форум» и оплатить выставленный Союзом журналистов России счет.

Платеж должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней с даты выставления счета на оплату.

Бронь считается подтвержденной только после оплаты!!!

Документы:

Заявка

Договор

Порядок работы с документами

Положение о творческом конкурсе и заявка — Форум Вся Россия

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Источник: СЖР