Подготовка к вечеру памяти Владимира Кейлина

В Доме журналиста 11 октября пройдет пресс-конференция, посвященная вечеру памяти Владимира Кейлина «Человек, влюбленный в жизнь». Начало в 12:00.

Организаторы пресс-конференции – Межрегиональная общественная организация «Федерация Дзюдо» и Самарская областная организация Союза журналистов России.

В пресс-конференции примут участие президент Межрегиональной общественной организации «Федерация Дзюдо», организатор вечера памяти Иван Мотынга, режиссер-постановщик вечера памяти В.Кейлина Михаил Нейштадт, вдова Владимира Кейлина Марина Кейлина, а также главный редактор службы информации и аналитики ТРК «СКАТ» Александр Семенов.

Гости расскажут о спортивных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения Владимира Кейлина, а также о готовящемся концертном вечере «Человек, влюбленный в жизнь» (вечер состоится 20 октября 2019 г. в концертном зале ОДО).

Владимир Кейлин – известных самарский журналист, более 50 лет посвятил спорту: был кандидатом в мастера спорта, вел тренерскую работу, являлся администратором команды «Крылья Советов», председателем Самарской областной федерации футбола; большой вклад внес в развитие спортивной журналистики – 23 года трудился на Телерадиокомпании «СКАТ». 16 октября 2019 года Владимиру Михайловичу Кейлину исполнилось бы 70 лет.

На пресс-конференции будет возможность получить пригласительные билеты на Вечер (концерт) «Человек, влюбленный в жизнь».

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции!

Аккредитация по тел.:

332-68-39 – Елена Абкина,

332-57-94 – Мария Гуркина.