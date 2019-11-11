Но фотовыставке поговорим по душам

В галерее «Новое пространство» 12 ноября в рамках проекта «Дороги, которые мы выбираем» состоится встреча с психоаналитиком Еленой Сидоренко. Темой для общения станет — психология выбора.

Организаторы — областной Союз журналистов и галерея «Новое пространство».

Гость выставки — Елена Сидоренко — специалист в сферах психологии, психотерапии и психоаналитики.

Тема выбора многогранная. На этот раз она будет рассматриваться в ракурсе душевных переживаний.

Приглашаем всех желающих! Вход свободный!

Мероприятие является частью программы выставки «Дороги, которые мы выбираем», организованной Фотообъединением областного Союза журналистов.

Встреча будет проходить в галерее «Новое пространство» (здание Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр.Ленина 14-а). Начало в 19.00.

Саму выставку «Дороги, которые мы выбираем» можно посетить в течение этой недели, до 15 ноября.

Часы работы: 10.00 до 20.00.

тел. галереи: (846) 334-22-99

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