Вебинар от секретаря СЖР Юлии Загитовой

2 декабря 2019 года Союз журналистов России проведет обучающий вебинар «Создай канал в Telegram — начни зарабатывать». Спикер — медиаисследователь, преподаватель журфака МГУ, секретарь Союза журналистов России, создатель Telegram-канала про медиатренды Breaking Trends (17,3К подписчиков) Юлия Загитова.

Аудитория онлайн-лекции: журналисты, блогеры, медиаменеджеры, маркетологи и собственники бизнеса.

В ходе вебинара участники узнают:

— зачем создавать канал в мессенджере;

— какие ниши свободны;

— как упаковать свой бренд в канал;

— сколько зарабатывают авторы каналов;

— как продвигать себя без больших бюджетов.

Онлайн-лекция будет бесплатной и стартует 2 декабря в 15:00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://tg.mediastudy.pro/.

Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре!