Вебинар от секретаря СЖР Юлии Загитовой

2 декабря 2019 года Союз журналистов России проведет обучающий вебинар «Создай канал в Telegram — начни зарабатывать». Спикер — медиаисследователь, преподаватель журфака МГУ, секретарь Союза журналистов России, создатель Telegram-канала про медиатренды Breaking Trends (17,3К подписчиков) Юлия Загитова.
Аудитория онлайн-лекции: журналисты, блогеры, медиаменеджеры, маркетологи и собственники бизнеса.
В ходе вебинара участники узнают:
— зачем создавать канал в мессенджере;
— какие ниши свободны;
— как упаковать свой бренд в канал;
— сколько зарабатывают авторы каналов;
— как продвигать себя без больших бюджетов.
Онлайн-лекция будет бесплатной и стартует 2 декабря в 15:00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://tg.mediastudy.pro/.
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре!