Прими участие в проекте!

В рамках мультимедийного проекта «Я живу в России» стартовал конкурс на лучшие журналистские работы в категориях «Текст», «Фото», «Видео».



Мультимедийный портал «Я живу в России» – это попытка вернуть в медиапространство истории обычных людей, обратить внимание на тех, кто живет и трудится рядом с нами.

Проект, который проводится при поддержке Союза журналистов России, уже собрал более 1000 работ в разных журналистских форматах и постоянно пополняется новыми лонгридами, фоторепортажами и видеосюжетами о наших земляках, которые сами никогда бы не подумали, что их образ жизни может оказаться чем-то удивительным.

В 2020 году в рамках проекта вновь стартовал конкурс на лучшую работу в категориях «Текст», «Фото» и «Видео». Его итоги будут подведены на XV Юбилейном международном медиа-форуме «Диалог Культур», который пройдет с 24 по 26 ноября в Санкт-Петербурге. Победители конкурса получат уникальную возможность рассказать о реальной России, представив собственные проекты на площадках Государственного Эрмитажа коллегам из более, чем 30 стран мира.

Журналисты нашей огромной страны, если у Вас есть история, которой Вы хотите поделиться, присоединяйтесь к проекту «Я живу в России»!

Ссылка на портал: http://www.iliveinrussia.ru/

О конкурсе 2020: http://www.iliveinrussia.ru/konkurs2020 (дедлайн подачи конкурсных заявок – 1 октября 2020 года, подведение итогов – 1 ноября 2020 года).

По материалам Сайта Союза журналистов России:

https://ruj.ru/news/zhurnalistika-zakanchivaetsya-tam-gde-nachinaetsya-selfi-11388