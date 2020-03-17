Заявление Губернатора о ситуации с коронавирусом в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. За последние сутки в Самарской области у трех человек был обнаружен коронавирус. Все они — жители Тольятти. Один — недавно вернулся из Испании, два других заразились позже.

Видеообращение главы региона появилось в официальном аккаунте в социальных сетях.

«Знаю, что многие обеспокоены распространением коронавируса и вправе знать, как обстоят дела в нашем регионе. Ещё в январе утвердил план противоэпидемических мероприятий, по которому в аэропорту пассажиры международных рейсов проходят двойной контроль с помощью тепловизоров. На вокзалах и в местах большого скопления людей усилены меры дезинфекции. Ситуация в мире меняется быстро, и мы должны действовать решительно. С сегодняшнего дня вводим режим повышенной готовности. Начало весны – это и «благоприятное» время для ОРВИ, поэтому переводим школьников и студентов на дистанционное обучение. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий.

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Несколько дней назад в Тольятти госпитализировали трёх человек с подозрением на вирус. Пациенты сдали анализы, и, к сожалению, результат оказался положительным. Заболевшие находятся в инфекционных боксах, их состояние удовлетворительное. Лица, которые контактировали с ними, также изолированы и наблюдаются специалистами. В больницах для борьбы с угрозой есть всё необходимое, – диагностические тест-системы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, предусмотрены резервные госпитали.

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Все меры направлены на то, чтобы не допустить других случаев заражения. Друзья, призываю вас быть осторожнее – чаще мыть руки и не посещать без надобности многолюдные места. Руководителям организаций и работодателям необходимо проверять самочувствие сотрудников, – дать людям возможность измерять температуру, при появлении симптомов отправлять в медучреждения. Тех, кто приехал из-за границы, прошу обследоваться и 14 дней по возможности не выходить из дома,» — гласит подпись к видео.

Постановление Губернатора Самарской области «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

Источник: ГТРК «Самара», сайт Правительства Самарской области.