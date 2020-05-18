Новым главным редактором «Самарской газеты» назначен Виталий Копалиани

В редакции издания «Самарская газета» произошли кадровые изменения – 15 мая 2020 г. новым главным редактором назначен Виталий Копалиани. Наталья Федорова, занимающая ранее эту должность, приглашена на работу в другую организацию.

Виталий Викентиевич Копалиани работал журналистом в изданиях «Самарские известия», «Репортер», «Волжская коммуна», был веб-редактором портала «Волга.Ньюс». В 2012 году возглавил новое издание «Про Город Самара», тогда это была газета с самым большим тиражом в городе, а сайт стабильно держался в ТОПе городских порталов. Через несколько лет В.Копалиани стал главным редактором всего холдинга U-media, куда в тот момент входили газеты «Про Город» в Самаре, Казани, Сызрани, Новокуйбышевске и Набережных Челнах, городские сайты prokazan.ru и progorodsamara.ru. C 2017 года был руководителем издания «Большая деревня».