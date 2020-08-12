Победителями конкурса «Правда и справедливость» стали семь человек из Самарского региона

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В число победителей конкурса вошли журналисты и редакторы из Самарской области.

По информации, опубликованной на сайте https://onf.ru, лауреатами стали: редактор «Комсомольской правды – Самара» Айна Утибаева, главный редактор «Социальной газеты» Елена Дмитричкова, а также журналисты Елена Полонская (ГТРК «Самара»), Мария Шпакова (ТРК «Губерния»), Ольга Новикова («Комсомольская правда – Самара»), Юлия Кочетова («Социальная газета»), Валерий Манзур («Казаки Тольятти»).

В общей сложности в заявочной кампании приняло участие более двух тысяч региональных журналистов из всех 85 регионов страны. Они представили 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Самыми активными по количеству участников конкурса регионами стали Свердловская область (108 журналистов), Самарская область (63 журналиста), Иркутская область (62 журналиста), — говорится на сайте Общероссийского народного фронта.

Всего же жюри отобрало 437 лауреатов со всей страны среди региональных журналистов и 42 главных редакторов.

Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.

- Региональных журналистов необходимо поддерживать. И это очень важно в наше время, — Подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, автор и ведущий передачи «Честный детектив» на телеканале «Россия 1» Эдуард Петров. — Потому что на местные СМИ оказывается очень мощное давление со стороны чиновников, коррумпированных представителей разных региональных кланов, в которые входят и силовики, и коммерсанты, которые не хотели бы видеть критических репортажей наших коллег-журналистов в регионах и вообще хотели бы, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы не было видно их криминальной, коррупционной деятельности. Поэтому, конечно, наши коллеги, профессионально делающие свою работу, создают им проблемы. Главная задача ОНФ здесь – защищать таких журналистов.

Областной Союз журналистов поздравляет коллег

с заслуженной победой и желает новых успехов!

Источник: https://onf.ru/2020/08/11/konkurs-onf-pravda-i-spravedlivost-opredelil-luchshih-regionalnyh-zhurnalistov/

© onf.ru

Источники: КП-Самара.