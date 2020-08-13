Приволжский округ Росгвардии объявляет конкурс журналистских работ «На страже Приволжья»

14 октября 2020 года Приволжский округ войск национальной гвардии Российской Федерации торжественно отметит 40-летний юбилей со дня образования. Пресс-служба округа при поддержке Союза журналистов России учредила конкурс журналистских работ «На страже Приволжья».

В конкурсе смогут принять участие журналисты 14 регионов Приволжского федерального округа, которые освещают служебно-боевую деятельность Росгвардии. Работы будут оцениваться в трех номинациях:

- «Всегда на страже» (сюжеты и публикации о служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ, о различных подразделениях Приволжского округа ВНГ РФ);

— «Росгвардия спешит на помощь» (сюжеты и публикации, рассказывающие о положительных примерах несения службы, о героических поступках сотрудников и военнослужащих Росгвардии Приволжского округа ВНГ РФ);

— «История и патриотизм» (сюжеты и публикации о деятельности ветеранских организаций Приволжского округа Росгвардии, патриотическом воспитании молодежи, об истории Приволжского округа ВНГ РФ и его подразделений, о ветеранах ВОВ, локальных конфликтов, которые проходили службу в войсках правопорядка).

К участию в конкурсном отборе допускаются материалы, опубликованные в СМИ в период с 1 января по 30 сентября 2020 года. Конкурсные заявки в срок до 1 октября 2020 года присылаются на почту povv_press@mail.ru с пометкой «На конкурс».

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

Положение о конкурсе