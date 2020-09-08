Поздравление Ирины Цветковой с Международным днем солидарности журналистов

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Международным днем солидарности журналистов!

Сегодня мы снова говорим о том, как важно для журналистского сообщества быть одной большой командой. Вместе мы не раз добивались защиты и справедливости, когда кто-то оказывался в сложной ситуации. Только в единении наша реальная власть и сила.

Желаю вам, как и прежде, поддерживать друг дурга. Успехов на профессиональном поприще, интересных тем и смелых публикаций!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР