В Самарской области подведены итоги XXIII губернской общественной Акции «Благородство». Организаторы Акции – Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.

Акция «Благородство» – социально-значимые проект, получивший широкое признание общественности. Проводится 1998 года. Акция хорошо известна в Самарской губернии, удостоена множества наград регионального и федерального уровней. На протяжении многих лет Акцию поддерживает Министерство культуры Самарской области.

Цель проекта – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рассказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных примерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, взаимопомощи, благородным поступкам.

В 2020 году, полном тревожных событий, Акция проходит под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!». Мы снова объединяемся вокруг идеи добра. Борьба с пандемией COVID-19, мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, спасение жизней… – все это нашло отражение в Акции «Благородство–2020».

В 2020 году в оргкомитет поступило более 200 заявок из 20 районов и 6 городов Самарской области (Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск).

В результате, по решению общественного совета было выбрано 48 историй. Лауреатами Акции стали три организации (Добровольческий цент г. Новокуйбышевска, Добровольческое движение Богатовского района «Здоровая России», детская видеостудия «ОБЪЕКТИВ «-18») и 59 жителей Самарской области.

Лауреаты определились в 15 номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Творим добро вместе», «Волонтеры», «Память», «Созидание», «Спасение», «Усыновление», «Благотворительность», «Меценат», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Донор», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Долг».

В общей сложности за всю историю существования проекта (с 1998 года по 2020 год) лауреатами Акции стало более 840 человек.

Определял лауреатов Общественный Совет Акции. В его состав вошли руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских организций и молодежных движений, лауреаты Акции прошлых лет, многие известные и уважаемые люди в губернии.

Председатель Общественного Совета – Валерий Сергеевич Яковлев, первый зам. руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и Российским казачеством, лауреат Акции «Благородство».

Сопредседатели Общественного Совета: доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии СамГМУ, лауреат Акции «Благородство» Михаил Михайлович Федосеев и почетный гражданин г. Самара, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Акции Николай Пантелеевич Фоменко.

18 декабря в Доме журналиста в конференц-зале состоялось награждение лауреатов, проживающих Самаре. В течение декабря в рамках Акции в Нефтегорском, Кошкинском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Ставропольском районах состоялись выездные концерты «Таланты земли Самарской» с участием ведущих самарских артистов и творческих коллективов. В торжественной обстановке были вручены дипломы и подарки лауреатам Акции «Благородство», проживающим в этих районах. Поздравят своих земляков и жители других районов.

СПАСИБО!

У Акции много друзей и партнеров, которые помогают в реализации проекта безвозмездно. Благодарим спонсоров и партнеров Акции «Благородство»: филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара, ГК «Прогресс-В», Ротари клуб «Самара», МУ «РЕАВИЗ», ООО «Делора», Самарский областной художественный музей, Лигу азербайджанцев Самарской области, почетного строителя Самарской области, президента ГК «Прогресс-В» Вазыха Мухаметшина, вице-президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина и др.

Слова благодарности также Главному управлению МВД РФ по Самарской области, управлению ФСИН РФ по Самарской области, Управлению Росгвардии по Самарской области, Аппарату Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Министерству образования и науки Самарской области, Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, Министерству здравоохранения Самарской области, районным и городским администрациям губернии.

Огромную помощь в осуществлении проекта оказывают средства массовой информации: ТК «Самара ГИС», ГТРК «Терра», ГТРК «Самара», ТРК «Губерния», ТРК «СКАТ», «ЛАДА МЕДИА», «ИД «Комсомольская правда», «Волжская коммуна», журнал «Самара и Губерния», журнал «Первый», «Свежая газета. Культура», «АиФ», «Самарская газета», «Радио Самара-Максимум», «Русское радио», районные и муниципальные СМИ и др.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России, оргкомитет Акции: (846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72; blagorodstvo2020@mail.ru ; spress@samtelecom.ru

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