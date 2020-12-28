Приглашаем на онлайн-конференцию по итогам конкурса имени П.С.Гроссмана

29 декабря в режиме онлайн на платформе ZOOM состоится конференция для руководителей и редакторов районных и городских СМИ на тему «Итоги 2020 года и подведение итогов творческого конкурса имени П.С.Гроссмана».

Организаторы мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России, Ассоциация районных и городских СМИ.

Приглашаем к участию руководителей и редакторов районных и городских СМИ Самарской области!

О своем участии в онлайн-конференции необходимо сообщить заранее по электронной почте на адрес: spress@samtelecom.ru, указав название СМИ, Ф.И.О. человека, должность, контакты, обязательно адрес электронной почты, на который будет выслана ссылка.

С уважением, Ирина Никифорова (председатель Ассоциации районных и городских СМИ, т. 89276536198), Ольга Борисовна Лагутина (заместитель председателя Самарского областного отделения СЖР, т. 8(846) 333-65-48).