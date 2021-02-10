Помним!

«…Я люблю эту жизнь безраздельно»

10 февраля — День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день в 1999 году страшный пожар в здании УВД Самарской области унёс жизни 57 сотрудников милиции. Погибла в те роковые часы оказавшаяся в здании Валентина Львовна Неверова, редактор газеты «Право».

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Пожар в здании УВД Самарской области 10 февраля 1999 года.

Со дня страшной трагедии прошло 22 года, но боль не проходит…

Памяти друга.
Публикация о Валентине Неверовой в литературно-публицистическом альманахе «100 лет Союзу журналистов».

Коллеги вспоминают Валентину Неверову  как талантливого человека, журналиста, поэта, актрису, сильную личность.

Ежегодно лучшие журналисты губернии становятся лауреатами Премии «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой. Это значит, что жизнь продолжается и память о Валентине  жива.

«… Я люблю этот мир безраздельно. Беспредельно, до звездных глубин, А умру — не исчезну бесследно,      У любви — только жизнь — нет могил». (В.Неверова)

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