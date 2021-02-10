«…Я люблю эту жизнь безраздельно»

10 февраля — День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день в 1999 году страшный пожар в здании УВД Самарской области унёс жизни 57 сотрудников милиции. Погибла в те роковые часы оказавшаяся в здании Валентина Львовна Неверова, редактор газеты «Право».

Со дня страшной трагедии прошло 22 года, но боль не проходит…

Коллеги вспоминают Валентину Неверову как талантливого человека, журналиста, поэта, актрису, сильную личность.

Ежегодно лучшие журналисты губернии становятся лауреатами Премии «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой. Это значит, что жизнь продолжается и память о Валентине жива.