На совещании ДФО поддержали предложение Ирины Цветковой о создании координационных советов

Участники совещания обсудили незначительное количество задержаний журналистов на акциях в минувшую среду.

Особо обратили внимание на задержание корреспондента «Ъ» в Казани. Александр Хинштейн, на основании списка, составленного СЖР, направил запрос в Генеральную прокуратуру с требованием тщательно разобрать каждый случай.

Во время разговора было принято решение в течение недели создать в каждом регионе ДФО постоянно действующие координационные советы из представителей МВД, Росгвардии, Прокуратуры, администрации и журналистского сообщества. Такое предложение выдвинула председатель Самарского отделения СЖР Ирина Цветкова на совещании в ПФО, что ещё раз подчеркнул заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий.

Алексей Вишневецкий также отметил, что подобные Советы необходимо создать во всех регионах страны. И, кроме того, провести массовую разъяснительную работу среди сотрудников силовых структур с целью довести до них основные положения Закона о СМИ. Да и многим журналистам было бы полезно ещё раз (или в первый раз) внимательно прочитать наш профильный закон.

Вместе с тем, зампред СЖР выразил сожаление, что на это совещание не были приглашены председатели региональных отделений Союза журналистов России в ДФО, заметив, что им тоже было бы что сказать или добавить.