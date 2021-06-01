Приглашаем СМИ на пресс-конференцию «Вдохнем жизнь в города Самарской области»

Завтра, 2 июня, в Доме журналиста пройдет пресс-конференция с участием Самарского регионального отделения Российского экологического общества.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Российского экологического общества.

Самарская область присоединилась к международной кампании за чистый воздух «Вдохнем жизнь». Что предстоит сделать в рамках данной кампании в городах региона? Болевые вопросы, пути решения. Опыт Новокуйбышевска.

В пресс-конференции примут участие спикеры: руководитель Самарского регионального отделения Российского Экологического Общества Александр Евгеньевич Половцев, руководитель департамента экологии администрации г.о. Новокуйбышевск Ирина Васильевна Вавилкина.

СТАТИСТИКА:

91% мирового населения проживает в районах, где уровень загрязнения превышает значения, установленные в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха.



4,2 миллиона случаев смертей на Земном шаре каждый год являются результатом негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха.

24% всех случаев смерти от инсульта вызвано загрязнением воздуха.

25% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызвано загрязнением воздуха.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация:

по электронной почте: dj179@mail.ru, spress@samtelecom.ru

или по телефонам (846) 332-57-94; 332-68-39.

Пресс-служба Самарского областного отделения СЖР:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы СОО СЖР) – т. 8(846)332-68-39; 8-917-159-00-20.

Анастасия Ходоренко (пресс-секретарь СОО СЖР) – т. 8(846) 332-57-94; 8-937-654-90-62.

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