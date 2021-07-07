Приглашаем СМИ на мероприятие

Благотворительный фонд “Источник Веры” 8 июля 2021 г. организует праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, которое пройдет в ДК железнодорожников им. Пушкина.

Информационный партнер мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Цель мероприятия: поздравить с праздником семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, детей с диагнозом ДЦП, а также вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности для общения и новых знакомств.

В программе: поздравления от представителей государственных и общественных организаций, творческая экспозиция картин “Души Цвета Покажем”, выступления творческих коллективов г. о. Самара, хоровое исполнение песни родителями, воспитывающих детей с ОВЗ, семейный танец детей с ОВЗ со своими родителями, шоу аниматоров и мн. др.

Приглашенные гости: Министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш, Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Антимонова Марина Юрьевна, директор Самарского областного художественного музея Алла Леонидовна Шахматова, Глава Ленинского района Бондаренко Елена Юрьевна, руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин, депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев, Азарова И.Н., Президент Всемирной федерации фудокан каратэ-до Королев А.А., СМИ и др.

На празднике планируется выставка картин детей с ОВЗ. Вы можете приобрести картины за любое пожертвование и помочь нам в создании творческого арт-центра “Души Цвета Покажем”.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии и оказать информационную поддержку!