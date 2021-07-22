Выпускники ШМЖ о себе, о Школе и своем выборе

Чем запомнились выпускникам занятия в Школе в Доме журналистов? Своим опытом делятся сегодня выпускники нашей Школы разных лет. И не только те, кто выбрал журналистику.

Недавно несколько выпускников Школы молодого журналиста при Самарской областной организации СЖ получили дипломы о высшем профессиональном образовании. Дарья Лаврентьева, Виктория Исанькина, Алина Масалимова – отучились в Самарском национальном исследовательском университете им. Королёва. Никита Бай получил диплом магистра кафедры журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета. Впереди самостоятельная работа, освоение новых ступеней мастерства. Самое время «остановиться – оглянуться»: с чего всё начиналось, чем запомнились им занятия в Школе в Доме журналистов. Своим опытом делятся сегодня выпускники нашей Школы разных лет. И не только те, кто выбрал журналистику.

Школа дала больше, чем год на профильном факультете

Дарья Лаврентьева, выпуск 2017г.:

- Защитилась на «отлично»! Мой дипломный проект посвящен актуальным исследованиям гендера, а также гендеру в искусстве и масс-медиа. В ходе подготовки к защите запустила просветительский Telegram-канал. Надеюсь, получится развивать этот блог и после выпуска, постепенно наращивая аудиторию и привлекая рекламодателей.

Спасибо Школе молодого журналиста! Я обязана ШМЖ навыками литературного редактирования. До сих пор храню конспект, который вела во время обучения, а email- рассылка Ирины Михайловны целиком вошла в большую папку на моем компьютере с лайфхаками по созданию текстов. Я иногда шучу, что Школа дала мне больше, чем год обучения на профильном факультете: к концу курса я уже имела представление о структуре журналистского текста, способах подачи информации и принципах работы СМК. Формат учебного тренинга, в котором твои товарищи делятся читательским опытом и предлагают правки — блистательная находка. Мне бы хотелось, чтобы итогом обучения для будущих студентов был медиапроект с понятной, актуальной для них миссией. Журналисту важно концентрироваться на миссии: издания, отдельной публикации или своей индивидуальной. Без нее наша деятельность утрачивает смысл.

Школа молодого журналиста открыла мне путь в профессию

Никита Бай, выпуск 2015 г.:

- Когда-то давно, заканчивая 9 класс, на школьных курсах по профориентации я выбрал журналистику. Тогда я представлял себе эту профессию примерно так: сидишь себе, пишешь новостюшки, репортажи всякие… Как хочешь, когда хочешь. В общем, приятно проводишь время исключительно для себя.

Школа молодого журналиста при областной организации Союза Журналистов, куда я пришёл в 2014, открыла мне совершенно другую журналистику. Я узнал, что эта профессия не существует в вакууме. Что она создана не для увеселения автора. Что текст — это не просто красивый набор слов. Главная задача журналиста — не буковки вместе сложить, а передать людям важную информацию. Которая поможет им в жизни, в работе, в отдыхе. Поможет им лучше понять этот сложный мир. И самим стать лучше.

На занятиях мы познакомились с понятием аудитории, с разнообразными жанрами и стилями журналистских текстов, практиковали их грамотное написание. Все новую информацию наш тренер Ирина Михайловна Иберева подавала легко и увлекательно, не забывая делиться с нами жизненными советами и полезной литературой.

Я понял, что журналистика — это не только праздник, но и ответственность.

Школа молодого журналиста дала мне азы профессии, которые очень пригодились при поступлении и обучении на кафедре журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета. Да, интерес к профессии только возрос. Не без помощи Школы.

После шести лет обучения на журналистских и околожурналистских направлениях в университете и работы в нескольких периодических печатных изданиях, я точно могу

сказать: журналистика — это невероятно сложно, но невероятно интересно. Это стиль жизни. При котором ты каждый день, каждую минуту узнаёшь об этом мире нечто новое — и делишься этим новым со всеми остальными.

Совершенно не разделяю скепсиса по отношению к первому журналистскому образованию. Мол, это «галопом по европам», «по верхам», «обо всём и ни о чём», и прочее. Журналистское образование учит главному — работе с информацией. А что может быть важнее, когда живёшь в информационном обществе? Конструируемые реальности, fake news, ложные ценности — всему этому вы можете уверенно противостоять. Самообразование в других сферах тоже не проблема. Ведь вы умеете работать с информацией. И знаете, как передать это умение остальным.

Журналистика многогранна. Ничуть не жалею, что она появилась в моей жизни. Знакомство с профессией журналиста принесло мне только плюсы и привело меня к изучению мультимедиа, истории, информационных технологий, психологии… Мир стал интересным и ярким, где все дороги открыты для меня.

Учёба в ШМЖ — большой толчок в профессию

Виктория Исанькина, выпуск 2016 г.:

- В этом году я окончила бакалавриат Самарского национального исследовательского университета им. Королёва. Хочу сказать, что благодаря вашей школе мне удалось отлично пройти творческий конкурс! Было много публикаций, большое портфолио! Всё это меня очень выручило при поступлении! Диплом в руках, то, что пойду по специальности, -

определенно! Командой создали интернет-медиа «Курмыши», которое активно развиваем сейчас. Без работы точно не останусь.

Процветания вашей школе! Учёба у вас даёт большой толчок в профессию.

Все сложилось хорошо

Светлана Головина, выпуск 2015 г.:

- С детства я целеустремленная и упертая. Мне никогда не сиделось на месте: занималась танцами, музыкой, синхронным плаванием, рисованием, ходила в театральный кружок. С 7 класса я твердо решила, что хочу стать журналистом. Практиковаться начала еще в школе, создав газету «Школьный вестник». Занятия в Школе молодого журналиста при Самарской областной организации Союза журналистов России стали новой ступенью на пути к мечте. Я стала публиковаться уже в настоящих изданиях — в «Самарской газете» и «Пульсе Поволжья». И с рекомендацией областной организации Союза журналистов поступила в Самарский государственный университет.

В пресс-центре факультета филологии и журналистики мне посчастливилось стать не только корреспондентом, но и SММ-менеджером. И, конечно, с поступлением на «Журналистику» у меня появилась уникальная возможность посещать мастер-классы известных медийщиков, работать в СМИ и развиваться в самых разных направлениях. Работать по специальности я начала с первого курса, писала материалы для портала «Живой город» (сейчас его уже нет). Со второго курса до окончания ВУЗа работала в журнале GL (Глянец). Занималась в основном написанием интервью и рекламных тестов.

И после ВУЗа по специальности все сложилось хорошо: около 1,5 лет работала новостным райтером/редактором на телеканале «Звезда» и журналистом Государственного портала о качестве «ProКачество».

Получила базовые знания, которые применяю до сих пор

Екатерина Тишина, выпуск 2018 г.:

- Вот уже 2 года я осваиваю профессию журналиста в Самарском университете, прохожу практику в крупном региональном издании, занимаю призовые места на журналистских конкурсах и конференциях. И если бы не Школа молодого журналиста при СЖРС, вряд ли бы я добилась таких успехов. Именно там я не только познакомилась с ребятами-единомышленниками, с которыми мы общаемся до сих пор, но и получила базовые знания о профессии. Их я до сих пор применяю во время учебы и работы. Писать тексты в разных жанрах, придумывать заголовки, подмечать детали, готовиться к интервью и грамотно задавать вопросы, – всё это лишь малая часть того, чему я научилась в Школе молодого журналиста. Запомнились экскурсии в различные издания и телекомпании, которые для нас организовали в конце учебного года. Полезно было наблюдать за работой профессионалов со стороны, узнать интересные факты о профессии. Школа помогла мне понять, что журналистика – то, чему я хочу посвятить свою жизнь.

Но есть сегодня и трудности в учёбе. Например, с публикациями тяжело, особенно сейчас. Из-за этого в университете проблемы с практикой, нелегко найти хорошую стажировку в СМИ. Веду официальное сообщество нашего Социально-гуманитарного института в «ВКонтакте», пишу посты — хоть какая-то практика.

Теперь я понимаю, как это делается

Ирина Андреева, выпуск 2017 г.:

- Продолжаю учиться в Самарском университете, специализация – телевидение. Сейчас как раз практика проходит, публикуюсь на сайте ГТРК САМАРА (там и обычные новости, и интервью, и даже гороскопы). Лично мне Школа молодого журналиста очень даже помогла. До школы я не знала, где искать поводы и как вообще писать. Когда я уже поступила на свой факультет, мне свободно давалась любая работа с написанием статьей. Теперь, читая газеты или чужие работы, я обращаю внимание на то, КАК это сделано, и вспоминаю все правила, о которых мы говорили на наших занятиях в Доме журналиста.

Никто не будет учить тебя писать, как нас учили в ШМЖ

Алёна Трунова, выпуск 2012 г.:

- Окончила с красным дипломом НГУ им. Лесгафта в С.-Петербурге по направлению спортивная журналистика. На самом деле, обучали классической теории и дополнительно писали про спорт материалы. Во время учебы проходила разные практики. На четвертом курсе попала на Ленфильм… В итоге задержалась там на год. В скором времени предполагаю вернуться к написанию текстов в режиме нон-стоп. Могу сказать, что сейчас в поиске того самого своего места.

Разочарования не произошло. Познакомилась с очень интересными и странными людьми. Поняла, что не хочу заниматься политической журналистикой и делать новостные обзоры. Нравится создавать материал не только словом, но еще и вспомогательными инструментами (инфографика, фото). Знакомство с ними состоялось на наших занятиях в Школе – помню!

Так же думаю, что если человек не предрасположен писать, то научить его этому нельзя. И самая главная мысль, которую я бы донесла до тех, кто выбирает профессию сегодня: не обязательно поступать на факультет журналистики, если ты умеешь писать стихи и не можешь определиться. Иди уж на филологию. Видела очень много девочек, которые поступали на журфак только потому, что пишут стихи.

Да и, по сути, образование журналиста — культурно-ознакомительное. Никто не будет учить тебя писать, как нас учили в ШМЖ. Никто не предоставит сразу идеальное место работы. Если в человеке нет желания быть журналистом и все время обучения он искал оправдание тому, что не идет в редакцию или на практику, — скорее всего никогда и не будет работать по специальности. Тогда зачем вообще тратить на это время? Корочка все равно ничем не помогает.

Думаю, что Школа смогла структурировать представление о том, куда я собиралась поступать. Так что, да, был полезный опыт.

Спасибо, что научили видеть главное

Полина Боброва, выпуск 2016г.:

- Я поступила в СГСПУ не на журналистику, а на филологический факультет, только потому что там были бюджетные места. Однако я активно участвовала в жизни студенческого телевидения ИЗИ-tv. Помимо этого мы с двумя одногруппницами организовали свой небольшой медиа-проект для освещения различных мероприятий, связанных со студенческой жизнью. Очень сильно помогала и помогает до сих пор информация, полученная в Школе молодого журналиста, в частности — особенности ведения репортажей, умение акцентировать внимание на важных деталях. Спасибо, что научили!

Это классный опыт и знания

Екатерина Чернюк, выпуск 2017 г.:

- Я всегда с теплом вспоминаю обучение в Школе молодого журналиста. Я теперь учусь в Ростовском Государственном Экономическом Университете, к сожалению, не поступила на факультет журналистики. Готовлюсь к защите диплома по другому направлению – «Организация работы с молодежью». Но моя тема связана с журналистикой – «Информационно-коммуникационная деятельность субъектов формирования политического поведения современной молодежи». Да, и практику я всегда прохожу в информационных отделах, за время обучения подрабатывала в пресс-службах общественных организаций. Хочу сказать огромное вам спасибо! Школа молодого журналиста – это классный опыт и знания! Применяю постоянно.

Это база для старта

Кирилл Старков, выпуск 2017 г.:

- Готовился к поступлению на рекламу и связи с общественностью. ЕГЭ сдал хорошо, но в СПБГУ в первую волну на РиСО не прошел, а со второй волной рисковать не стал, поэтому поступил на политологию. Навыки школы журналистики по написанию текстов очень помогли и помогают до сих пор, за это вам очень благодарен.

Наши занятия по погружению в журналистику однозначно не прошли мимо, несмотря на то, что я ушел в политологию. На самом деле, умение правильно, понятно и красиво излагать свои мысли важно не только в журналистике. Во «взрослой» жизни по своему профилю сталкиваюсь с этим всё чаще. Сейчас закончил 3 курс политологии СПбГУ, остался выпускной курс. Параллельно работаю в сфере политтехнологий со специалистами из разных сфер, в том числе с журналистами. Полным ходом идет избирательная кампания в Государственную Думу. Также учусь интернет-маркетингу в онлайн-школе. В маркетинге умение писать качественные тексты (особенно для социальных сетей) максимально важно, в чем я уже убедился. Поэтому рад, что важную часть знаний я почерпнул на ваших занятиях еще в школе. Это та база, с которой можно стартовать и в журналистике, и в политологии, и в маркетинге, и в других социально-гуманитарных сферах.