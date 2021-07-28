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состоялось очередное заседание секретариата Союза журналистов России

27 июля состоялось очередное заседание секретариата Союза журналистов России. Среди участников была Ирина Цветкова, секретарь СЖР, председатель Самарского областного отделения СЖР.

Союз журналистов России

В связи с ограничениями, связанными с пандемией SARS-CoV-2, заседание вновь проходило в онлайн формате.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв  рассказал коллегам о подготовке к  XXV юбилейному Форуму современной журналистики, который пройдёт в Сочи в сентябре. Там же впервые пройдёт вручение национальной премии «Тэфи-мультимедиа».

А 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов  состоится торжественная церемония награждения коллег премией «Солидарность». Мероприятие по традиции пройдёт в Московской консерватории.

На заседании Владимир Соловьёв рассказал и о деятельности СЖР за последний месяц.
В частности, он упомянул заявления Союза журналистов в защиту главного редактора Сахалинского издания «Углегорские новости» Зинаиды Макаровой, а также обращения в этой связи в Генеральную прокуратуру и Следственный Комитет РФ. Во многом в результате вмешательства СЖР в ситуацию, отметил Соловьёв, лишился своей должности мэр Углегорского района Сахалинской области. Следственный Комитет в настоящее время изучает соответствующие факты для возможного возбуждения уголовного дела по ст. 144 УК РФ.

Председатель СЖР коротко ознакомил коллег с деталями совместной с председателем СЖ Красноярского края Дмитрием Головановым поездки по северу региона.

Глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский остановился на некоторых вопросах текущей хозяйственной деятельности Союза, в том числе, касающейся организации сочинского Форума.

В обсуждении рабочих вопросов приняли участие секретари СЖР Михаил Федотов, Рафаэль Гусейнов, Алексей Вишневецкий, Антон Стуликов, Роман Серебряный, Вячеслав Умановский, Наталья Чернышова, Ирина Цветкова и глава юридической службы СЖР Анна Белозеров.

 

 