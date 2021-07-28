27 июля состоялось очередное заседание секретариата Союза журналистов России. Среди участников была Ирина Цветкова, секретарь СЖР, председатель Самарского областного отделения СЖР.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией SARS-CoV-2, заседание вновь проходило в онлайн формате.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал коллегам о подготовке к XXV юбилейному Форуму современной журналистики, который пройдёт в Сочи в сентябре. Там же впервые пройдёт вручение национальной премии «Тэфи-мультимедиа».

А 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов состоится торжественная церемония награждения коллег премией «Солидарность». Мероприятие по традиции пройдёт в Московской консерватории.

На заседании Владимир Соловьёв рассказал и о деятельности СЖР за последний месяц.

В частности, он упомянул заявления Союза журналистов в защиту главного редактора Сахалинского издания «Углегорские новости» Зинаиды Макаровой, а также обращения в этой связи в Генеральную прокуратуру и Следственный Комитет РФ. Во многом в результате вмешательства СЖР в ситуацию, отметил Соловьёв, лишился своей должности мэр Углегорского района Сахалинской области. Следственный Комитет в настоящее время изучает соответствующие факты для возможного возбуждения уголовного дела по ст. 144 УК РФ.

Председатель СЖР коротко ознакомил коллег с деталями совместной с председателем СЖ Красноярского края Дмитрием Головановым поездки по северу региона.

Глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский остановился на некоторых вопросах текущей хозяйственной деятельности Союза, в том числе, касающейся организации сочинского Форума.

В обсуждении рабочих вопросов приняли участие секретари СЖР Михаил Федотов, Рафаэль Гусейнов, Алексей Вишневецкий, Антон Стуликов, Роман Серебряный, Вячеслав Умановский, Наталья Чернышова, Ирина Цветкова и глава юридической службы СЖР Анна Белозеров.