Ушел из жизни Вадим Зиятдинов

С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш коллега — военный журналист Зиятдинов Вадим Рафикович.

Зиятдинов Вадим Рафикович более 40 лет отдал журналистике, член Союза журналистов России, работал в изданиях «За Родину!», «Солдат Отечества», кандидат политических наук.

Последние годы работал заместителем начальника Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов — руководителем пресс-службы Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

Правление Самарского областного отделения СЖР, друзья, коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Вадима Рафиковича и выражают соболезнование родным и близким.

Вадим Зиятдинов останется в нашей памяти яркой, многогранной личностью, отзывчивым человеком с благородным сердцем, профессионалом с большой буквы.

Светлая память…