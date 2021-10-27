Ушла из жизни Светлана Ишина

26 октября 2021 года на 57-м году жизни скончалась член Союза журналистов России Ишина Светлана Геннадьевна, талантливый журналист, лауреат премии «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова.

После окончания факультета журналистики Ленинградского государственного университета Светлана начала работать в газете «Полярная правда» Мурманской области. Позже работала в газете «Волжская коммуна», была редактором «Социальной газеты» и редактором отдела социальных проблем «Волжской зари», литературным редактором газеты «Волжская новь» и до последнего времени писала для журнала «Первый».

Все, кто работали со Светланой, помнят её профессионализм, душевную теплоту и отзывчивость.

Самарское областное отделение СЖР, друзья и коллеги глубоко скорбят о кончине Светланы Геннадьевны и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Светлая память безвременно ушедшему талантливому журналисту и поистине светлому человеку.