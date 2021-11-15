Объявлен прием заявок на творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы  

Самарское бластное отделение Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара проводят творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова.

Э.М. Кондаратов – известный журналист и литератор, почетный гражданин Самары. Он оставил после себя богатое наследие — десятки романов, очерков, документальных и приключенческих повестей, журналистские материалы. Через свои произведения Эдуард Михайлович стал воплощением целой эпохи культурной жизни Самарской губернии.

Эдуард Кондратов — лауреат союзных литературных конкурсов, премии областного Союза журналистов «Золотое перо», член Союза писателей и журналистов СССР и России.

В память о легендарном писателе нашей земли Самарское областное отделение СЖР проводит Конкурс, направленный на повышение престижа творческих профессий. Цель Конкурса — выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре.

По итогам конкурса будут присуждены две премии:

- в области журналистики;

- в области литературы.

Материалы необходимо отправить в оргкомитет по адресу: г. Самара, 443001 г. Самара, ул. Самарская,179, Дом журналиста и на электронную почту: dj179@mail.ru

Заявки принимаются до 12 декабря.

Приглашаем журналистов и литераторов к участию в конкурсе.

Положение о конкурсе размещено на сайте www.sjrs.ru.

Телефон оргкомитета: 8(846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72

ПОЛОЖЕНИЕ о Конкурсе