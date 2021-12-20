Телеканал «ТОЛЬЯТТИ 24» награжден премией «Профессионалы года».

Премия «Профессионалы года» собрала на одной сцене представителей самых разных профессий: врачей, бизнесменов, предпринимателей. Объединяет их одно — каждый внёс большой вклад в развитие своей деятельности.

В этом году среди лауреатов премии «Профессионалы года» и единственный городской телеканал «ТОЛЬЯТТИ 24″. Награда за вклад в развитие телекоммуникаций вручена генеральному директору ООО «ЛАДА-МЕДИА» Ирине Денисовой.

Организатором ежегодной городской премии выступает Издательский дом «Руссо и Ко», создатель известных медиапродуктов в Самарской области — журналов «Наша Самара» и «Наш Тольятти».

Все лауреаты премии получили дипломы и подарки. Но главное для них — это признание коллег, друзей, пациентов, единомышленников и всего делового сообщества в целом.

Поздравляем коллектив ООО «ЛАДА-МЕДИА» с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов!