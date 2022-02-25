Успейте посетить «ТОЧКУ ЗРЕНИЯ»

В Историческом парке «Россия – Моя история» продолжает свою работу фотовыставка «Точка зрения», на которой представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

На выставке можно увидеть огромное разнообразие тем и жанров. На ней представлены городская и репортажная, классическая и концептуальная фотография, а также портреты, пейзажи и коллажи. Экспозиция включает в себя 130 работ 19 авторов. Все они – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Выставка продолжает работать до 28 февраля включительно.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 — 19:00, понедельник — выходной.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.

Адрес:

ТЦ «Гудок», Исторический парк «Россия – Моя история»

г. Самара, ул.Красноармейская, д. 131.

Тел. контакта: 8 (846) 250-01-32