Ушел из жизни Александр Муратов

С прискорбием сообщаем, что в возрасте 80 лет скончался ветеран самарской журналистики Муратов Александр Игнатьевич.

Муратов Александр Игнатьевич родился в 1942 году. Окончил СГУ им. Н.Г.Чернышевского.

Александр Игнатьевич – член Союза журналистов России с 1973 г. Многие годы работал в редакции газеты «Волжская заря» зав. отделом экономики, главным редактором издания.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Александра Игнатьевича и выражает соболезнование его родным и близким.

Светлая память нашему коллеге…