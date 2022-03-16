Самарских юнкоров учат проверять источники информации

В пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» состоялась пресс-конференция для юных корреспондентов «Фейк-ньюс: как выбирать и проверять источники информации».

Спикерами встречи выступили Анна Гончарова, член молодежного правительства Самарской области по информационной политике, специалист Центра управления регионом Самарской области, Елена Потапова, семейный и детский психолог, и корреспондент новостной ленты газеты «Комсомольская правда» Вячеслав Сорокин.

Были обсуждены вопросы:

— По каким критериям отбирать источник информации?

— Как отличить фейк-ньюс от факта?

— Каковы меры ответственности за распространение ложных сведений?

— Как не попасть под влияние информационной пропаганды?

— Как оградить себя от воздействия фейковых новостей?

— Как справиться с тревожностью после просмотра новостной ленты?

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