В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню.

Когда наступит весна, представителям СМИ рассказал В.А. Демин , начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ходе пресс-конференции эксперт ответил на следующие вопросы:

– Всемирная метеорологическая организация и роль в ней России. Изменение климата. Какие плюсы и минусы это сулит России.

– Раннее предупреждение и ранние действия.

– Прогноз весеннего половодья в Самарской области.

– Прогноз погоды.