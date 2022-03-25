В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному метеорологическому дню.
Когда наступит весна, представителям СМИ рассказал В.А. Демин , начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС».
В ходе пресс-конференции эксперт ответил на следующие вопросы:
– Всемирная метеорологическая организация и роль в ней России. Изменение климата. Какие плюсы и минусы это сулит России.
– Раннее предупреждение и ранние действия.
– Прогноз весеннего половодья в Самарской области.
– Прогноз погоды.