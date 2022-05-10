Приглашаем СМИ на научную конференцию «Цивилизованный код русского народа: единство в многообразии»!

Уважаемые коллеги!

11 мая в Самарском академическом театре оперы и балета состоится Региональная научно-практическая конференция «Цивилизованный код русского народа: единство в многообразии».

Организаторы: Самарская Епархия, Администрация Правительства Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области. Информационную поддержку оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

На церемонии открытия конференции с приветственным словом выступят: губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров; митрополит Самарский и Новокуйбышевский Отец Сергий; председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Петрович Котельников.

В работе научно-практической конференции примут участие: Катасонов Владимир Николаевич, доктор философских наук, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых Кирилла и Мефодия, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член экспертного совета ВАК по теологии (г. Москва), Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук, кандидат богословия, ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти), Архимандрит Вениамин (Лабутин) кандидат богословия, заведующий межвузовской кафедрой теологиии истории религии (г. Самара) и др.

Начало – в 11.00.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

По вопросам аккредитации обращаться к Максиму Кокареву, руководителю пресс-службы Самарской Епархии: 8(846) 336-75-12; maxim.kokarev.1980@mail.ru

Заранее благодарны за информационную поддержку!

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России, т. 8(846)332-68-39