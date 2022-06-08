Анонс

9 июня «Колесо» в Доме журналиста!

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию, посвященную творчеству Тольяттинскиго драматического театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.Тема: «Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова накануне юбилейного, 35-го сезона».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

Место проведения: Дом Журналиста (г.Самара, ул. Самарская, д.179).

Дата — 9 июня, начало — в 12.00.

В пресс-конференции примут участие:
Наталья Степановна Дроздова, народная артистка России, художественный руководитель Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.
- Ирина Владимировна Цветкова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель правления Самарской областного отделения Союза журналистов России, член Попечительского совета Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.
Вадим Валериевич Романов, заслуженный артист России, режиссер (г. Санкт-Петербург), один из учеников Глеба Дроздова.
Александр Викторович Игнашов, кандидат филологических наук, драматург, заведующий литературной частью Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.
Юлия Владимировна Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО «Тольяттиазот».
Елена Юрьевна Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот».

В Тольятти, в День города, 5 июня, на трех площадках состоялась презентация будущего спектакля Вадима Романова по пьесе Александра Игнашова «Сказание о звере мамонте». Этим спектаклем, посвященным основателю города Ставрополь-на-Волге Василию Татищеву и 285-летию города, театр планирует в сентябре открыть 35-ый сезон.

21, 22, 23 июня в постановке Натальи Дроздовой состоится премьера спектакля «Сирена и Виктория». Театр вновь возвращается к пьесе, по которой в 1998 году Глебом Дроздовым был поставлен спектакль, с успехом прошедший более 230 раз. В новой постановке вновь прозвучат музыка и песни народного артиста России Марка Левянта.
Участники пресс-конференции расскажут о готовящейся премьере, об итогах завершающегося сезона, о состоявшихся премьерах, о возобновлении в театре Попечительского совета, о творческом развитии театра.

Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru (в заявке необходимо указать название СМИ, Ф.И.О. сотрудника, должность, телефон контакта, адрес электронной почты) и по тел. 8(846)332-68-39, 89171590020.

С уважением, Елена Абкина,
пресс-служба областного Союза журналистов.
89171590020
8(846)332-68-39