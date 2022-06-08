9 июня «Колесо» в Доме журналиста!

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию, посвященную творчеству Тольяттинскиго драматического театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.Тема: «Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова накануне юбилейного, 35-го сезона».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Тольяттинский драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

Место проведения: Дом Журналиста (г.Самара, ул. Самарская, д.179).

Дата — 9 июня, начало — в 12.00.

В пресс-конференции примут участие:

— Наталья Степановна Дроздова, народная артистка России, художественный руководитель Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

- Ирина Владимировна Цветкова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель правления Самарской областного отделения Союза журналистов России, член Попечительского совета Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

— Вадим Валериевич Романов, заслуженный артист России, режиссер (г. Санкт-Петербург), один из учеников Глеба Дроздова.

— Александр Викторович Игнашов, кандидат филологических наук, драматург, заведующий литературной частью Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

— Юлия Владимировна Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО «Тольяттиазот».

— Елена Юрьевна Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот».

В Тольятти, в День города, 5 июня, на трех площадках состоялась презентация будущего спектакля Вадима Романова по пьесе Александра Игнашова «Сказание о звере мамонте». Этим спектаклем, посвященным основателю города Ставрополь-на-Волге Василию Татищеву и 285-летию города, театр планирует в сентябре открыть 35-ый сезон.

21, 22, 23 июня в постановке Натальи Дроздовой состоится премьера спектакля «Сирена и Виктория». Театр вновь возвращается к пьесе, по которой в 1998 году Глебом Дроздовым был поставлен спектакль, с успехом прошедший более 230 раз. В новой постановке вновь прозвучат музыка и песни народного артиста России Марка Левянта.

Участники пресс-конференции расскажут о готовящейся премьере, об итогах завершающегося сезона, о состоявшихся премьерах, о возобновлении в театре Попечительского совета, о творческом развитии театра.

Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru (в заявке необходимо указать название СМИ, Ф.И.О. сотрудника, должность, телефон контакта, адрес электронной почты) и по тел. 8(846)332-68-39, 89171590020.

С уважением, Елена Абкина,

пресс-служба областного Союза журналистов.

89171590020

8(846)332-68-39