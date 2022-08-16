Фильм «Неочевидная Самара. Призраки оперного» стал финалистом международного телекинофорума «Новая реальность».

Проект Самарского областного вещательного агентства покорил жюри престижного международного телекинофорума «Новая реальность», проходившего в Туле в июле этого года. Автор фильма, журналист Инга Пеннер привезла из Тулы диплом лауреата международного телекинофорума «Новая реальность», на котором ее фильм «Неочевидная Самара. Призраки оперного» отметили в номинации «Лучшая просветительская программа». Километры съемок, сотни архивных фото и кадров кинохроники — картина о богатой истории Самарского театра оперы и балета и площади Куйбышева стоила немалых трудов.

Поздравляем Ингу Пеннер и команду СОВА с заслуженной победой! С огромным удовольствием следим за творчеством наших коллег и ждем новых познавательных фильмов. Знай наших!

Фильм можно посмотреть по ссылке: https://rutube.ru/video/f128d8dc24c26f255a4c94e07be252fb/?playlist=119002