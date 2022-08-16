Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валентины Симатовой

Губернатор Дмитрий Азаров от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил глубокие соболезнования коллегам, ученикам, родным и близким известного в журналистском и научном сообществе региона человека — Валентины Николаевны Симатовой.

Благодаря профессионализму, организаторскому таланту и целеустремленности Валентины Симатовой в области были открыты Самарский институт журналистики, отделение журналистики в Самарском педагогическом университете, а затем кафедра теории и истории журналистики в Самарском государственном университете.

«Уверен, что в нашем регионе и за его пределами сложно найти выпускников самарского журфака, кто не знал бы Валентину Николаевну Симатову. По словам ее студентов, она была ярким по своему стилю общения, принципиальности, убежденности, многогранности человеком, который навсегда остается в памяти. Как и та информация, знания, которые она старалась донести в процессе обучения, — отметил глава региона в правительственной телеграмме. — Она учила отстаивать свою точку зрения, быть смелым и честным, нести ответственность за свои слова и поступки. Как человек старой закалки, Валентина Николаевна требовала от себя и других дисциплины, ответственности, тщательного, всестороннего, при этом креативного подхода к делу и тем самым воспитывала в студентах, передавала коллегам ценнейшие для жизни и работы качества. При этом ее постоянное стремление двигаться вперед, динамичный стиль работы, налаживание контактов на международном уровне способствовали развитию журналистского образования и подготовке грамотных, компетентных кадров».

Близкие Валентине Николаевне люди отмечают ее чуткость, готовность помогать беззащитным и нуждающимся, стремление приносить пользу обществу, стране.

«Известие об уходе из жизни Валентины Николаевны Симатовой горечью отозвалось в сердцах многих поколений ее учеников, коллег, друзей и близких, — отметил губернатор. — Валентина Николаевна — настоящая легенда: память о ней навсегда вписана в историю самарской журналистики».

Напомним, Валентина Симатова скончалась в субботу, 13 августа, в возрасте 76 лет.

Источник: https://volga.news