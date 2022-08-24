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Пресс-конференция «Творческий проект «Мистерия образа и звука»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию  «Творческий проект «Мистерия образа и звука».

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, художественная  галерея  EL  RIO   By   BRATASHЪ    ART.

Пресс-конференция состоится 25 августа  в Доме журналистаНачало – в 11.00. 

В начале сентября в  художественной  галерее  EL  RIO   By   BRATASHЪ    ART (Московское  Шоссе  205,  1  этаж  ТРК  «ЭЛ  РИО»)  пройдет  торжественное  закрытие         выставки керамических  полотен   Татьяны Веденеевой. В связи с этим уже сейчас готовится  творческий проект, перформанс «Мистерия образа и звука. Поющие вселенные  KIRIN», который будет показан во время торжественного закрытия выставки.

Ключевая  подоплека  –  синтез  музыкальной  и изобразительной  составляющих,  а  именно  «озвучивание »   керамических картин  художницы Татьяны  Веденеевой.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Самаркой области.

Уважаемые коллеги! 25  августа на  пресс-конференции  в Доме журналиста мы расскажем вам подробности   данного  проекта.  Также вы  получите пригласительные  билеты  на  закрытие выставки и непосредственно на представление «Мистерию образа и звука…».

В качестве спикеров на пресс-конференции выступят участники проекта:

Татьяна  Веденеева – художник,  создатель  бренда   KIRIN  ARTS;

Василий  Браташ – продюсер,  создатель  галереи   EL  RIO  LOFT  By  BRATASHЪ   ART;

Анатолий Семёнов – член Союза журналистов России;

А также музыканты Александр  и Валентина Загадкины и вокалистка Надежда  Сорокина.

Уважаемые коллеги, приглашаем вас на пресс-конференцию!

 

Аккредитация

по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru,

а также по телефонам:

(846) 332-68-39; 8-917-159-00-20Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);

8(846) 332-02-72, 8-987-921-99-28 Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР).

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного

отделения Союза журналистов России)

(846) 332-68-39;       spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.