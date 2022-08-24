Пресс-конференция «Творческий проект «Мистерия образа и звука»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию «Творческий проект «Мистерия образа и звука».

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, художественная галерея EL RIO By BRATASHЪ ART.

Пресс-конференция состоится 25 августа в Доме журналиста. Начало – в 11.00.

В начале сентября в художественной галерее EL RIO By BRATASHЪ ART (Московское Шоссе 205, 1 этаж ТРК «ЭЛ РИО») пройдет торжественное закрытие выставки керамических полотен Татьяны Веденеевой. В связи с этим уже сейчас готовится творческий проект, перформанс «Мистерия образа и звука. Поющие вселенные KIRIN», который будет показан во время торжественного закрытия выставки.

Ключевая подоплека – синтез музыкальной и изобразительной составляющих, а именно «озвучивание » керамических картин художницы Татьяны Веденеевой.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Самаркой области.

Уважаемые коллеги! 25 августа на пресс-конференции в Доме журналиста мы расскажем вам подробности данного проекта. Также вы получите пригласительные билеты на закрытие выставки и непосредственно на представление «Мистерию образа и звука…».

В качестве спикеров на пресс-конференции выступят участники проекта:

– Татьяна Веденеева – художник, создатель бренда KIRIN ARTS;

– Василий Браташ – продюсер, создатель галереи EL RIO LOFT By BRATASHЪ ART;

– Анатолий Семёнов – член Союза журналистов России;

А также музыканты Александр и Валентина Загадкины и вокалистка Надежда Сорокина.

Уважаемые коллеги, приглашаем вас на пресс-конференцию!

Аккредитация

по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru,

а также по телефонам:

(846) 332-68-39; 8-917-159-00-20 — Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);

8(846) 332-02-72, 8-987-921-99-28 – Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР).

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного

отделения Союза журналистов России)

(846) 332-68-39; spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.