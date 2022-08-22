Все на джаз!

В августе-сентябре, в год 100-летия российского джаза в Самаре проводится серия джазовых фестивалей .

В концертах принимают участие ведущие музыканты российского джаза, в том числе биг-бэнд Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, ансамбль Вадима Эйленкрига, а также другие лучшие оркестры, ансамбли и солисты Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Челябинска, Москвы и других городов.

20 августа в 18.00 прошёл первый концерт в летнем театре Струковского парка в 18.00, а в 17.00 под звуки диксиленда на аллеях у театра была открыта большая интерактивная экспозиция — выставка по истории самарского джаза, которому в 2022 г исполняется 60 лет.

26 августа второй фестивальный концерт в 18.00 состоится тоже в Струковском парке, а 9 сентября на сцене склона площади Славы концертом фестиваля «Самара Open Jazz» откроется очередной самарский праздник -День города.

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