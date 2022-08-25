В Домжуре презентовали проект «Мистерия образа и звука. Поющие вселенные KIRIN»

В Доме журналиста прошла презентация проекта «Мистерия образа и звука. Поющие вселенные KIRIN», реализуемая в рамках выставки «KIRIN ARTS» художницы Татьяны Веденеевой.

Авторы проекта рассказали о новой зарождающейся форме искусства и пригласили на представление, которое состоится 3 сентября в галерее EL RIO By BRATASHЪ ART.

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, художественная галерея EL RIO By BRATASHЪ ART.

Гостями встречи стали: художник, создатель бренда KIRIN ARTS Татьяна Веденеева , продюсер, создатель галереи EL RIO LOFT By BRATASHЪ ART Василий Браташ, лауреат международных конкурсов, певица, сопрано Надежда Сорокина, пианист, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры фортепиано СГИК Александр Загадкин, пианистка, концертмейстер, лауреат международных конкурсов Валентина Загадкина. Вел пресс-конференцию член Союза журналистов России, член СТД Анатолий Семёнов.

Ключевая подоплека проекта, поддержку которому оказывает Министерство культуры РФ, – синтез музыкальной и изобразительной составляющих, а именно «озвучивание » керамических картин художницы Татьяны Веденеевой.

Новый проект, по словам участников встречи, носит формат творческого взаимодействия. «Мы назвали его мистерией, осознавая, что искусство выполняет развивающую функцию, необходимую каждому человеку, как духовно-нравственный ориентир. Каждый человек на любом витке своей жизни так или иначе стремится к познанию этого мира, зачастую используя опыт предков или других людей запечатлённый в виде арт.кодов, визуальных символов, музыкальных формул» — пояснили авторы. — При этом любая форма искусства всегда является некой тайной, загадкой, ответы на которые находятся внутри каждого из нас. И у каждого они свои».

Широкое употребление понятия «мистерия» заключается в том, что оно выходит за рамки религиозной культуры, подразумевая обращение к истокам театра, ритуалу: «mystery» — тайна и таинство, доступные посвященным. То есть это совсем не театр, а нечто ДО театра. Действо, в котором сливаются несколько видов искусств (в данном случае изобразительное, прикладное, музыкальное инструментальное и вокальное, хореография, пластика и искусство владения словом).

В целом представление разыгрывается по сценарию, но не лишено импровизационной составляющей, благодаря присутствию уникального инструмента, изобретённого в 21 веке — хэндпан, на нем будет играть Лидия Игольникова. Эффект воздействия будет достигнут естественной аккустикой пространства, живым исполнением голоса, скрипки, рояля, игрой света, визуальным рядом пластических этюдов и непосредственным созерцанием самих полотен.

Проводниками в мистическую вселенную символов и тайн являются художники, поэты, мастера слова, музыканты, актёры, театры, галереи, музеи, а в первую очередь природа в любом её проявлении: флора, фауна, стихии, минералы, камни, земля, глина…

Присутствуя на выставке KIRIN ARTS, открывшейся в июле этого года в пространстве галереи «EL RIO LOFT BY BRATASHЪ ART», можно увидеть музыку в керамическом воплощении. Образы визуальные, подкрепленные текстами-размышлениями автора, трансформировались в музыкальные и выстроились в определенную, весьма стройную последовательность, где есть начало, развитие, кульминация и … продолжение…

Представители СМИ, журналисты приглашаются на представление «Мистерия образа и звука. Поющие вселенные KIRIN»! Место проведения — художественная галерее EL RIO By BRATASHЪ ART (Московское Шоссе 205, 1 этаж ТРК «ЭЛ РИО»). Дата — 3 сентября. Начало — в 19.00. Необходимо отправить заявку на электронную почту: semenovtv@bk.ru .