25 августа в главной студии ГТРК «Самара» состоялось заседание Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы работы средств массовой информации.

Вела заседание Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Перед началом заседания прошла церемония вручения наград представителям журналистского сообщества.

Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» было присвоено советнику Губернатора Самарской области Елене Летичевской — «За значительный вклад в развитие средств массовой информации региона и многолетний добросовестный труд». Соответствующее постановление подписано Главой региона.

Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» награжден Альберт Смирнов, генеральный директор ОАО «Новокуйбышевское телевидение». Почетным знаком «За служение людям» – Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов областного Союза журналистов.

Благодарностью Самарского областного отделения Союза журналистов России за плодотворное сотрудничество в проведении Фестиваля «Пресса-2022» награждены директор Филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Самара» Елена Крылова и коллектив ГТРК «Самара».

Знаменательным событием стал прием в Союз журналистов России. В этот день ряды организации пополнили 9 человек. В их числе шесть сотрудников ГТРК «Самара»: Дмитрий Пархоменко, Евгения Федорова, Антон Самохвалов, Наталья Пюро, Александра Шувалова, а также корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Кривцов, генеральный директор и редактор холдинга «Самара-Максимум, Маруся-Fm» Ольга Замятина и Наталья Скоробогач (Новокуйбышевское телевидение).

Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами, а новых членов Союза — со вступлением в нашу большую журналистскую семью! Желаем успехов в профессии и в общественной деятельности! Творческих идей! Энергии! Оптимизма!

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